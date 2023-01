Gasparri fulmina Sarzanini: "Forse non è così intelligente"

19 gennaio 2023 a





La cattura di Matteo Messina Denaro fa rosicare molti. Soprattutto se si considera che al governo c'è il centrodestra. E tra questi ecco che spunta Fiorenza Sarzanini. In collegamento con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, la giornalista dà una sua versione dei fatti: "Essendo malato, spera che consegnandosi riceverà qualche beneficio per il dopo... Non era una cosa di trattativa". Ma in studio, nella puntata di giovedì 19 gennaio su La7, Maurizio Gasparri freme: "Dice che si è consegnato, se sa delle cose sono interessato a conoscerle".



E ancora, insiste il senatore di Forza Italia: "S'è consegnato? Se sa delle cose sono interessato a saperle". La Sarzanini però non ne vuole sapere. Anzi, passa alle frecciate: "Lei è troppo intelligente per non aver capito quello che ho detto", "Può darsi che non sia così intelligente, mi sopravvaluta. Mi spieghi", risponde Gasparri. "Di Matteo ha detto che Messina Denaro potrebbe aver agevolato la sua cattura perché gravemente malato, stavo solo riferendo quello che ha detto", conclude la giornalista senza però convincere l'interlocutore.



D'altronde la Sarzanini non sarebbe né la prima né l'ultima a gettare fango sul governo, invece che applaudire per la fine di una latitanza trentennale. Basta pensare a Roberto Saviano, che ha commentato così la notizia: l'arresto è "certamente un successo per l'Italia e un grande lavoro dei carabinieri. Più difficile pensare che il merito sia del governo Meloni, il meno antimafioso della nostra storia. È solo una constatazione. La mafia ama fare affari con chi sta al potere, indipendentemente dai colori. Lo ha fatto con la destra e con la sinistra. Ma la predilezione per la destra è testimoniata da una infinità di atti e documenti".