Meloni-Giambruno, indiscrezioni pazzesche: "Segreta e privatissima"

L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Oggi, autore Alberto Dandolo: Giorgia Meloni e il compagno, Andrea Giambruno, si sposeranno preso in chiesa. La decisione di convolare a nozze sarebbe stata presa dopo l’incontro, in Vaticano, con Papa Francesco dello scorso 10 gennaio. La coppia, riporta il settimanale, avrebbe deciso di sposarsi «religiosamente», con una cerimonia «segreta e privatissima», sull’onda di quei 35 minuti passati con il Pontefice.

Anticipazione che lo stesso Giambruno, intervistato dal Corriere della Sera, non ha però confermato, rispondendo in modo evasivo alla domanda sulla possibile salita all’altare: «Credo che accadano cose più interessanti nel mondo». Certo, quel faccia a faccia con il Papa «come famiglia, è stato emozionante». La presidente del Consiglio e il compagno hanno una figlia, Ginevra, di 6 anni. Giambruno ha raccontato i primi mesi in famiglia dopo l’ingresso di Meloni a Palazzo Chigi: il premier non torna mai a casa «prima delle 23, anche quando è a Roma». La bambina «inizia capire che la madre c’è meno, ma i genitori sentono lo stato d’animo dei figli e io vedo che lei cresce serena, che non le manca nulla».