Bassetti, una cupa profezia: "L'anno del coniglio sarà orribile"

Matteo Bassetti nelle sue "pillole quotidiane" sul Covid pubblicate su Instagram, parla della nuova variante del Covid - e sottovariante di Omicron - Kraken. "Diventerà predominante in Italia ma non dobbiamo avere paura purché le persone facciano la dose di richiamo". E ancora, "inizia l’anno del coniglio in Cina: sarà un anno orribile per loro. Il presidente cinese ha detto che teme molto per la salute degli anziani ma avrebbe dovuto vaccinare i suoi cittadini", sottolinea il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Perché grazie ai vaccini, la malattia "nella stragrande maggioranza dei casi dà sintomi influenzali, se non meno. Ora si tratta di tenere alta la guardia per l'eventuale arrivo di nuove varianti, e di non mollare sul fronte dei vaccini pensando soprattutto a proteggere i fragili".



Quindi in un altro post Bassetti riporta i risultati, un'ultima ricerca: "La prestigiosa rivista scientifica Lancet Infectious Diseases ha preso in esame il livello di 'immunità ibrida' ovvero infezione più vaccinazione che milioni di persone hanno sviluppato contro Covid confrontando i risultati di 26 studi internazionali. Essere vaccinati e guariti dal Covid offre la migliore immunità contro la malattia grave, l'ospedalizzazione e la mortalità. Un mix che fornisce una protezione più elevata, dimostrando i vantaggi della vaccinazione anche dopo l'infezione".

Non solo. "L’analisi condotta dalle Università di Toronto e Calgary dimostra che l'immunità ibrida offre una protezione contro la malattia grave e l'ospedalizzazione elevata per almeno 12 mesi. Un anno dopo aver sviluppato l'immunità ibrida, infatti, si ha una probabilità inferiore del 95% di contrarre Covid grave o di aver bisogno di un ricovero in ospedale, mentre per coloro che sono stati infettati ma non vaccinati le probabilità sono del 75%". Quindi, conclude il professore, "se siete guariti dal Covid meglio vaccinarsi per potenziare le nostre difese contro le forme più gravi di Covid. Semplice? Per molti ma non per tutti".