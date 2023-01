Costamagna-Fagnani, la rissa: "Questa era una risposta perfetta"

23 gennaio 2023 a

Scontro a distanza tra Francesca Fagnani e Luisella Costamagna. Tutto parte da un passaggio di una intervista rilasciata a Il Messaggero dalla conduttrice di Belve - che ripartirà a febbraio sempre su Rai2 in prima serata - sulla giornalista che quest'anno ha partecipato come concorrente alla trasmissione Ballando con le stelle su Rai1. Alla Fagnani è stato chiesto se ha mai preso in considerazione l'ipotesi di andarci e lei risponde: "No, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare". Ma la Costamagna, ha aggiunto la conduttrice di Belve non ha sbagliato ad andare, perché "lei non faceva inchieste, conduceva in studio".

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare la ex conduttrice di Agorà, che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha risposto così: "Cara ⁦Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo ⁦Ballando a indebolirla. Per la precisione". A quel punto la Fagnani ha risposto: "Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche".

Ma non è finita qui, perché la Costamagna ha voluto l'ultima parola: "Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista". A quel punto Francesca Fagnani non ha più risposto.