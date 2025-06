Maurizio Landini, il "suicidio perfetto" col referendum

Ma qual è il vero obiettivo di Maurizio Landini? Semplice: affossare il campo largo. Spieghiamoci meglio. Come scrive il Secolo d'Italia, il mancato raggiungimento del quorum per il Referendum ha mostrato agli italiani che il poker d'assi Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli non è minimamente in grado di detronizzare Giorgia Meloni. Perciò serve qualcosa di nuovo per risollevare le sorti della sinistra. E chi meglio di Landini, che ha invocato la rivolta sociale, per cacciar i "fascisti" dal governo? In base all'esito del referendum, forse tutti meglio di Landini, ma questo è un altro discorso...