Serie C, un caso senza precedenti su Rai 2

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Pescara-Ternana - Rai 2) Il calcio italiano è in grave crisi e Spalletti è appena stato esonerato. Uno dei problemi è che ora si fa fatica a sentir parlare italiano nelle partite del nostro campionato. Problema che non riguarda solo la disciplina sportiva ma anche la reputazione di una nazione se si pensa che alcuni economisti attribuiscono a una vittoria ai Mondiali un effetto positivo sul Pil. Dalla Serie C invece arriva un indicatore che va interpretato: Pescara-Ternana, finale playoff per la B, ha ottenuto un ottimo risultato in prime time su Rai 2 con 735mila spettatori e il 5.7% di share ma col picco di 875mila teste e 10.5% di share ai rigori. La Serie C raramente va oltre le cronache delle tv locali ma sembra quasi che il pubblico guardi a queste partite con un gesto di speranza. Oltre ad Abruzzo e Umbria (entrambe oltre il 10% di share), buono il riscontro in tutto il resto della Penisola così come l'apporto di quasi 20mila utenti dai device tecnologici.