Referendum, elettori in fuga: Elly Schlein non li ha visti arrivare

Il referendum? Un clamoroso flop per la sinistra: al voto il 30% degli aventi diritto, il quorum è un miraggio. E il quesito sulla cittadinanza facile incassa oltre il 34% di "no", il triplo rispetto agli altri quesiti. Una sconfitta a tutto tondo per il fronte progressista. Di seguito, vi proponiamo il commento di Daniele Capezzone su Libero di lunedì 9 giugno: le urne erano ancora aperte, ma era già tutto chiaro... I nomi e i cognomi sono ben noti: Maurizio Landini, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi. Si tratta dei capi e sottocapi della sinistra che hanno sbagliato tutto lo sbagliabile, e si preparano a raccogliere nelle prossime ore una memorabile sconfitta referendaria. 1. Su cittadinanza e immigrazione, sono andati letteralmente contromano in autostrada. Gli italiani chiedono di stringere le maglie, e loro volevano allargarle, anzi slabbrarle. Un caso di follia politica. C’è da credere che non prendano un bus o una metro da qualche anno: non c’è altra spiegazione possibile. 2. Sul lavoro, hanno scelto un bersaglio ideologico, mostrando di non aver compreso nulla dell’andamento dell’economia reale italiana. Il lavoro c’è, i contratti a tempo indeterminato sono in aumento, i dati sull’occupazione sono i migliori da tempo immemorabile (il problema vero - ma da vent’anni - è semmai quello dei salari). E loro invece? Con gli occhi fissi sullo specchietto retrovisore, hanno convocato gli italiani per una crociata ideologica contro i residui normativi della stagione renziana.

3. E perché lo hanno fatto? Perché la vera posta in gioco era una sorta di doppia “opa”: un’operazione egemonica di Landini su tutta la coalizione, e una convergente operazione egemonica di Schlein sulle correnti del Pd. Una specie di doppia pretesa di sottomissione. 4. Ciechi loro a pretenderla, ma ciechi anche troppi altri (dentro e fuori il Pd) ad accettarla. Gli stessi “riformisti” - intimiditi, muti, mai combattivi - si sono limitati a qualche tenue lamento, quando invece avrebbero dovuto e potuto dare battaglia. E invece no: otterranno forse dieci seggi sicuri alle elezioni del 2027 (più o meno quello che il vecchio Pci garantiva agli “indipendenti di sinistra”), e in cambio hanno preferito tacere e subire. 5. È pesantemente sconfitta anche la sinistra mediatica e culturale, tutta presa dal proprio odio contro Meloni e Salvini. Eccole lì le grandi firme dei giornali un tempo maggiori, i telefaccioni, tutti quelli che - in odio al governo - si sono accodati a una campagna minoritaria nei numeri e massimalista nei contenuti. 6. Resta osceno l’uso della tragedia in Medio Oriente come estremo trampolino di lancio referendario, con una manifestazione convocata sabato scorso, nel giorno del silenzio elettorale, e nella quale per un verso la sinistra ufficiale non è stata in grado di dire mezza parola contro Hamas e per altro verso ha cercato di usare la piazza per un disperato appello finale al voto. È finita secondo il noto monito di Pietro Nenni: piazze piene, urne vuote.

