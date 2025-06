Adriano Panatta-choc: "Chi può battere Sinner e Alcaraz"

"Alcaraz e Sinner sono una o due spanne sopra tutti gli altri quindi dobbiamo abituarci a vederli quasi sempre in finale perché non vedo chi possa batterli. L'unico forse è Musetti perché è quello con più talento di tutti gli altri e secondo me, in futuro, potrebbe essere quello che li metterà in difficoltà, se riesce ovviamente a migliorare ancora qualche cosa del suo gioco e del suo rendimento". All'Adnkronos il vincitore del Roland Garros nel 1976 Adriano Panatta rivela chi potrebbe essere l'unico tennista a impensierire Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero 2 e numero 1 del ranking Atp, nel prossimo futuro.

"Dico Musetti anche perché Djokovic ha una certa età, anche se ha dimostrato la sua caratura giocandosela fino alla fine con Sinner in semifinale. Zverev non vedo come possa impensierirli mentre Draper è un bel giocatore ma non mi convince troppo quindi credo che Lorenzo possa essere l'unico in grado di fermarli", sottolinea Panatta.