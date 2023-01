Littizzetto, la prof impallinata: "Occasione persa per restare zitta"

24 gennaio 2023 a

a

a

"Littizzetto ha perso un’occasione per starsene zitta": a parlare è la legale della professoressa dell’Itis di Rovigo, di cui si è discusso nei giorni scorsi dopo che alcuni dei suoi studenti le hanno "sparato" addosso due pallini di gomma con una pistola-giocattolo. La comica torinese aveva commentato il fatto su Radio Dj sabato scorso. In particolare, pur non giustificando il gesto, aveva dichiarato: "Se il professore riesce a essere empatico non gli sparano con la pistola ad aria compressa".

"Se le hanno sparato...": orrore della Littizzetto contro la prof impallinata

A rispondere alla Littizzetto nelle scorse ore è stato anche il vicepremier Matteo Salvini. "Come si può solo pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d’oro", ha scritto in un post sui social. I fatti risalgono all’11 ottobre scorso. "Mi auguro che sia stata una boutade delle sue perché, se la battuta è pensata, sta a significare che la signora 'tollera' gli atti di bullismo in classe allorquando i docenti non siano stati in grado d’instaurare un rapporto empatico con gli alunni", ha replicato ancora la legale della docente.

"Cogl***!!!". Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio in diretta su Rai 3

A bacchettare la comica nei giorni scorsi pure il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che su Twitter ha scritto: "Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque".