Antonio Padellaro, insulti a Delmastro e Donzelli: "In gelateria"

Antonio Padellaro a Otto e Mezzo la spara grossa. Il giornalista del Fatto Quotidiano di fatto attacca ancora una volta Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro. E lo fa a modo suo, cercando di versare veleno sui due esponenti di Fratelli d'Italia: "Sinceramente credo che questo parlamentari possano un pò assomigliare a quei ragazzini in gelateria pazzi di gioia". Insomma il ritornello è sempre lo stesso: accusare i parlamentari di FdI di impreparazione politica e di inadeguatezza istituzionale.



Forse Padellaro ha già scordato l'approccio "istituzionale" dei grillini nella loro prima legislatura. Un approccio che non è lontanamente paragonabile a quella dei parlamentari di Fratelli d'Italia. Ma Padellaro insiste e afferma: "La situazione sul caso Donzelli sta davvero peggiorando, credo che questa storia possa colpire l'esecutivo". Insomma il mantra è sempre lo stesso, mettere nel mirino l'avversario politico cercando di metterlo in ridicolo con argomentazioni deboli che perdono di vista il vero quesito: la sinistra da che parte sta? Finora gli esponenti dem hanno spostato la questione sul fronte delle informazioni riportate in Aula da Donzelli che avrebbe ottenuto da Delmastro, sottosegretario alla Giustizia. Ma nessun esponente del Pd ha ancora spiegato il motivo per cui la sinistra ha preso così a cuore la possibile revoca del 41 bis a un bombarolo sanguinario come Cospito.