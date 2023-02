L'aria che tira, Specchia contro Malpezzi: "Una follia, ma cosa dice?"

02 febbraio 2023 a

È un Pd irritato quello che deve fare i conti con le proprie contraddizioni sul caso Cospito e il 41 bis. Lo dimostra Simona Malpezzi in onda su La7 durante la puntata di giovedì 2 febbraio de L'Aria Che Tira. Myrta Merlino infatti legge i tweet di appello degli esponenti dem affinché venga "revocato" il carcere duro per Alfredo Cospito. Cinguettii vecchi solo di qualche settimana, ma che la Malpezzi ha ben pensato di dimenticare. Non lo ha fatto Francesco Specchia però.

"Noi siamo fermi sul fatto che l'articolo 41 bis rimanga, non abbiamo mai detto che venisse tolto. Il Pd lo vuole e chiede che venga applicato nella maniera giusta", dice la senatrice dem. Parole che non trovano d'accordo la firma di Libero: "Non è vero. È paradossale, neghiamo anche la realtà. Mentre parlava la Malpezzi scorrevano anche le parole di Provenzano che chiedeva di abolire il carcere duro".

E ancora: "C'è un problema di sostanza, Donzelli chiedeva se ci fosse una saldatura tra il mondo degli anarchici e la mafia e perché il Pd è andato lì? C'è effettivamente una lotta, legittima - rincara la dose Specchia -, contro il 41 bis del Pd". "Questa è un'altra falsità", lo interrompe la piddina mentre Specchia si scatena: "No, no, no, stiamo commentando i pezzi". Ma la Malpezzi insiste e a quel punto il giornalista sbotta: "Ma cosa dice? Sta distorcendo la realtà. Sta pure smentendo quello che dice il suo ex ministro. È una follia". E la dem non può che rimanere ad ascoltare.