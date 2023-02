Meloni, vignetta choc del Fatto: "Mo'o stai a mette' nel...?"

11 febbraio 2023 a

a

a

Una vignetta sconvolgente quella apparsa sul Fatto Quotidiano nell'edizione di sabato 11 febbraio. Qui si "ironizza" sui rapporti tesi tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Tensioni aumentate dopo l'esclusione del presidente del Consiglio italiano alla cena tra il presidente francese, Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz. Ecco allora che il giornale diretto da Marco Travaglio pubblica un disegno a firma di Natangelo a dir poco sessista e volgare.

"Meloni umilia il Parlamento": il "Fatto" si copre di ridicolo, gaffe clamorosa

Qui si immagina un Titanic – quello citato dalla Meloni a proposito dell’Europa – nella scena più nota di tutto il film. A bordo Macron che interpreta Jack, mentre la leader di Fratelli d'Italia veste i panni dell'altra protagonista, Rose. Da qui l'osceno botta e risposta tra i due: "Ti fidi di me?", "Macron... Ma mo'o stai a mette' ner cu**".

"No, Travaglio legge, lei...": dalla Gruber finisce malissimo

Eppure per il Fatto e Natangelo non è la prima volta. Basta pensare alla vignetta su Maria Elena Boschi. In quel caso la deputata di Italia Viva veniva disegnata senza vestiti sulla copertina della rivista "Maxim". Il titolo? "In camera da letto con Maria Elena". A fianco la scritta: "La Boschi finalmente ce le mostra". Sotto la postilla: "Le province autonome di Trento e Bolzano". Insomma, l'ennesimo scivolone.