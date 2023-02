Crosetto, "colpo basso alla Schlein": svarione sul Quotidiano di Sicilia

14 febbraio 2023 a

a

a

Guido Crosetto si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Elly Schlein e il Quotidiano della Sicilia. Quest’ultimo ha fatto il punto sul voto nei circoli Pd, che sta andando a favore di Stefano Bonaccini, ma ha commesso un errore nella didascalia della sua sfidante: la Schlein è diventata Guido Crosetto, con quest’ultimo che ha commentato “mi sembra un colpo basso a lei”.

Una battuta che è piaciuta su Twitter, tanto che è arrivata anche la risposta di Luigi Marattin: “In effetti ora che ci penso non vi ho mai visto insieme nella stessa stanza”. Tornando alle faccende del Pd, la Schlein è intervenuta in giornata ai microfoni di Radio1 per fare il punto della situazione dopo la batosta alle elezioni regionali: “Il partito si trova davanti a un bivio, non è tempo di una buona e ordinaria amministrazione. Serve una linea politica chiara mettendo al centro la questione climatica, la questione sociale e sulla questione di come si come riscattiamo la dignità del lavoro”.

"Si prenda atto che senza Pd...": Bonaccini oltre il ridicolo dopo la batosta

"Fotoritocchi non mi interessano - ha aggiunto - o ci diamo un'identità chiara o sarà difficile risalire. Stiamo cercando di risvegliare la partecipazione per essere parte di un cambiamento. Siamo sempre stati convinti che la prima fase sarebbe stata un po' più in salita e siamo soddisfatti dal risultato. Ora l'impegno è quello di sollecitare la più grande partecipazione ai gazebo. Questo partito non si cambia da solo ma solo se c'è un'onda molto forte. Bisogna scardinare le dinamiche che hanno fossilizzato il Pd. Bisogna decarbonizzare anche il Pd".