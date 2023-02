CartaBianca, Sgarbi travolge i burocrati Ue: "Salame, cotechino e bollino rosso"

15 febbraio 2023 a

A molti, questa Unione europea, ha davvero stufato. L'ultimo roboante atto, lo stop ai motori diesel e benzina dal 2035: insomma, milioni di auto andranno forzatamente in soffitta. Così come milioni di lavoratori, condannati alla disoccupazione (con sommo gaudio della Cina, primo produttore mondiali di componenti per le auto elettroniche, batterie al litio in primis).

E proprio di Ue, la stessa Ue travolta dal Qatargate, si torna a parlare a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3 il martedì sera, la puntata è quella di martedì 14 febbraio. Ospite in collegamento ecco il vulcanico Vittorio Sgarbi, uno che le critiche alla Ue non le ha mai lesinate.

E nel mirino di Sgarbi ci finisce il famigerato Nutriscore, l'etichettone che ci dice cosa è bene e cosa è male mangiare. Il tutto in maniera molto arbitraria e partigiana, spesso contestata dall'Italia, che vede favorite pietanze per esempio francesi senza che se ne comprendano a fondo le ragioni.

Sgarbi parte in quarta: "Il Nutriscore? Io non posso immaginare un mondo fatto di regolette. Bevo l’acqua minerale e il lambrusco, mi piacciono il salame e il cotechino, tutte cose da bollino rosso ma non sopporto chi impone o vuole dare regole". Insomma, ko tecnico per la Ue in una sola frase. Il tutto in attesa delle etichette che ci ricorderanno come "il vino fa male"...