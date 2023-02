CartaBianca, Debora Serracchiani: "Un dovere la visita in carcere"

07 febbraio 2023 a

Il caso degli ultimi giorni è lo scontro tra FdI e Pd, aperto dalle dichiarazioni di Giovanni Donzelli contro Debora Serracchiani per la visita ad Alfredo Cospito in carcere. Un attacco piovuto in aula alla Camera che ha scatenato un terremoto politico che ha colpito, come è noto, anche Andrea Delmastro.

E della vicenda se ne occupa Bianca Berlinguer, a CartaBianca in onda su Rai 3 martedì 6 febbraio. E tra gli ospiti ecco proprio Debora Serracchiani, la piddina nel mirino per la visita a Cospito.

E la Serracchiani non arretra di un millimetro. Interpellata sulla vicenda dalla conduttrice, spiega: "Non mi sono assolutamente pentita di aver visitato Cospito perché credo che sia un dovere dei parlamentari visitare le carceri". Dunque, aggiunge: "È grave che alcuni nella maggioranza abbiano attaccato il Pd sostenendo che siamo fiancheggiatori di mafiosi e terroristi". Nessun passo indietro. E lo scontro, violentissimo, continua.