L'aria che tira, Ruby si scatena: "Io prostituta?", Myrta Merlino di sasso

Karima El Mahroug, conosciuta come la famosa Ruby che ha prestato il nome ai processi contro Silvio Berlusconi, è intervenuta in collegamento a L’aria che tira, su La7. Myrta Merlino ha ricordato che all’epoca dei fatti Karima aveva appena 17 anni: “Eri una bambina”. Adesso è una donna adulta, che per sua stessa ammissione vuole mettere un punto a tutta questa storia e andare avanti con la sua vita.

“Vorrei essere guardata per quello che realmente sono - ha dichiarato - e non una prostituta minorenne, dato che non sono mai stata una prostituta. Non voglio essere guardata dalla gente in quel modo lì”. Prima di intervenire su La7, Karima aveva parlato anche ai microfoni di Rtl 102.5: “Berlusconi? Non ho avuto modo di sentirlo, non era tra le mie priorità. Spero ci sia l'opportunità di sentirlo. Sono contenta della sua assoluzione, tredici anni hanno distrutto me ma hanno distrutto anche lui. Questa vicenda non poteva che avere questo fine".

“Sono stati tredici anni difficili ma non rinnego la conoscenza - ha spiegato Karima - sono grata a tutte le persone che mi hanno dato un supporto e mi sono stati vicine nel momento del bisogno. La giustizia italiana l'ho vissuta in modo pesante, una trafila difficile se hai diciassette anni. Sono rimasta fedele a me stessa e coerente alla versione dei fatti. Non sono scappata - ha chiosato - non mi sono arresa, sono legata all'Italia. Sapevo che la verità sarebbe uscita fuori, e ieri ne e stata la prova”.