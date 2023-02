Zona Bianca, Facchinetti: "Porc***, se guadagno 100 euro...", sfogo anti-Stato

20 febbraio 2023 a

Il tema della sicurezza ha tenuto banco ieri a Zona Bianca, la trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi su Rete 4. L'inviato della trasmissione, Gabriele Madala, ha subito un tentativo di rapina a Milano mentre girava un servizio. Grazie a una telecamera nascosta, si vedono delle persone che tentano di rubargli un orologio. Tra gli ospiti del talk anche Francesco Facchinetti, che proprio di recente ha vissuto indirettamente un fatto spiacevole di questo tipo: il papà Roby, frontman dei Pooh, è stato rapinato mentre si trovava nella sua villa insieme alla famiglia.

"Voglio ripetere una cosa fino all'esaurimento - ha esordito Facchinetti - se noi fossimo un Paese dove la pressione fiscale è zero o 5%, 10%, allora va bene, tutto a posto. Ma in Svizzera, dove se fai qualcosa ti vengono a prendere subito, anzi ti vengono a prendere prima che lo fai, la pressione fiscale è meno della metà del nostro Paese. Andiamo in Brasile, la situazione è pesante, ma la pressione fiscale non è come quella dell'Italia". "Cioè tu dici: se mi chiedono delle tasse, mi devono dare dei servizi", è intervenuto il conduttore.

"Ma po**a vacca - si è infuriato Facchinetti - se io guadagno 100 euro e ne devo dare più di 60 allo Stato, io voglio che l'istruzione sia al top, voglio la salute al top e voglio sentirmi sicuro, nessuna di queste tre cose funziona".