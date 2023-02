Fuori dal Coro, raptus-Facchinetti: "Pagliacci, non risolvete un ca***". Volano insulti

15 febbraio 2023 a

Mario Giordano, nella puntata del 14 febbraio di Fuori dal coro su Rete 4 ha dedicato ampio spazio al tema della sicurezza con il racconto di Francesco Facchinetti sulla rapina ai danni del padre Roby Facchinetti dei Pooh. "Dicono che siamo il Paese più bello del mondo e io ci credo. Ma nonostante questo siamo il Paese con la pressione fiscale più alta dell'universo, più alta del 60 per cento. Quindi se guadagnate 100 euro ricordatevi che più di 60 euro vanno allo Stato", attacca un furibondo Dj Francesco. "E nonostante questo non siamo sicuri, non siamo sicuri nelle nostre strade, nelle nostre macchine, nel nostro lavoro. E soprattutto non siamo sicuri nelle nostre case". Quindi l'affondo: "E la politica che cosa fa? Non fa politica. Quei pagliacci, quasi tutti, non sono in grado di fare politica. Fanno propaganda politica e quindi non risolvono un ca***".

Nella tarda serata di domenica 29 gennaio alcuni rapinatori hanno fatto irruzione nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo quando il cantante dei Pooh, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto.

A rapinare il musicista che vive a due passi dallo stadio dell'Atalanta sono state almeno tre persone. I banditi, con passamontagna, guanti e abiti scuri, hanno puntato le pistole contro Facchinetti e famiglia, obbligandoli a consegnare loro gioielli, orologi e altri preziosi. Sulla violenta rapina indaga la Squadra mobile di Bergamo.