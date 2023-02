Vittorio Feltri, l'amara rivelazione: "Se mio figlio fosse gay..."

Vittorio Feltri 23 febbraio 2023 a

Quando ero adolescente avevo scoperto nella mia città, Bergamo, che esisteva un cinema, Santa Orsola, che praticava prezzi bassissimi, 60 lire, il costo di un gelato. Si diceva fosse frequentato da parecchi omosessuali, una specie di ritrovo di diversi, come si usava definirli un tempo abbastanza lontano. Avevo all’epoca un amico che non disponeva di molto denaro e frequentava quella sala cinematografica pur non essendo un invertito, per usare ancora il linguaggio tipico dell’epoca. Un giorno, scherzando ma non troppo, chiesi al mio compagno: ma non hai paura, frequentando quel locale assiduamente, che qualcuno ti sodomizzi? Lui ridendo mi rispose: neanche per sogno, se proprio succedesse stringerei le chiappe e porterei l’abusivo in Questura.

Raccontata ora questa storia non ha molto senso, però negli anni Cinquanta l’omosessualità costituiva reato e veniva punita dalla legge. Oggi ovviamente non è più così, i ragazzi che fanno sesso tra loro non li puoi nemmeno chiamare froci e neppure checche. Il linguaggio politicamente corretto imposto dai progressisti al massimo ti concede il termine omo. Infatti hanno vinto loro, appunto gli omosessuali che non si vergognano più di essere tali, anzi se ne vantano, si rivelano senza arrossire e guai se osi pronunciare una battuta scherzosa. Immediatamente passi per retrogrado e buzzurro, addirittura razzista. I gusti sessuali non si possono più discutere.