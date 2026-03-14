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Referendum, Ignazio la Russa: "Vogliamo dare prestigio alla magistratura"

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sabato 14 marzo 2026
Referendum, Ignazio la Russa: "Vogliamo dare prestigio alla magistratura"

1' di lettura

"Noi non abbiamo mai considerato nemici o avversari o pregiudizialmente contro i magistrati. Anzi, passavamo da sempre per coloro che un magistrato lo chiamavamo signor giudice anche quando era pm. Qualche volta sbagliando ci levavamo il cappello e avevamo un rispetto e abbiamo un rispetto che deriva dalla funzione e dalla carica. Voglio dire, se qualcuno pensa che la destra sia un mangia-magistrati non ha capito la nostra storia che è esattamente l'opposto. L'obiettivo non dichiarato, ma di fatto esistente in questa riforma, è quello di dare prestigio alla magistratura non più impantanata in lotte ideologiche e politiche di una piccola parte di essa". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

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