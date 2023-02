L'aria che tira, Ghisleri: "Chi ha votato Elly Schlein e perché ha vinto"

27 febbraio 2023 a

"Era sempre dato in vantaggio Bonaccini": Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato l'esito delle primarie del Pd, che si sono concluse ieri con la vittoria di Elly Schlein. Un risultato che ha sorpreso tutti perché il governatore dell'Emilia Romagna era sempre stato considerato il favorito, anche nei sondaggi. Secondo la sondaggista e direttrice di Euromedia Research, il risultato finale potrebbe essere stato ribaltato per due motivi.

L'analisi di Alessandra Ghisleri a L'Aria che tira

"È vero, c'è stato un nuovo afflusso di giovani, di nuovi voti - ha spiegato la Ghisleri - però c'è una parte del Paese che avrebbe votato Bonaccini e che evidentemente non è andata alle urne. Gli indecisi erano alti. E io credo che Elly Schlein abbia fatto una buona comunicazione nelle piazze, un po' come la vecchia campagna di Salvini, anche se in quel caso si trattava di elezioni nazionali". Il vero merito della Schlein, insomma, sarebbe stato quello di coinvolgere un gran numero di persone: "Ha tenuto comizi e c'era tanta affluenza, ha mosso tanto popolo". Infine ha aggiunto: "A differenza di Bonaccini, le parole di Elly Schlein sono state 'volti nuovi', 'politica nuova', 'metodo nuovo'".