Nicola Porro, la denuncia: "Orrore di Repubblica". Schlein-Meloni, la foto-scandalo

02 marzo 2023 a

A Nicola Porro non è sfuggito un dettaglio della prima pagina di Repubblica, legato alle foto di Elly Schlein e Giorgia Meloni messe a confronto. “A destra trovate la foto più brutta che esista della Meloni - ha segnalato il giornalista di Mediaset - mentre a sinistra quella più bella della Schlein. Il punto non è prendere la foto bella della Schlein (anzi, fanno bene a prenderla), ma è fare, come direbbero loro, body shaming sulla Meloni”.

Porro ha evidenziato come ogni volta che un giornale di destra prova a fare una battuta sulla Schlein o su qualsiasi altra donna di sinistra casa il mondo: “Oggi Repubblica, in merito al duello di femminilità delle due leader, può mettere quella di foto in prima pagina. E a dire la verità non è neanche la prima volta: ricorderete che, tempo fa, avevano fatto un gioco di questo tipo con una foto, sempre della Meloni, in cui c’era un microfono che non vi dico cosa sembrava”.

La conclusione tratta da Porro è che i primi a fare body shaming sono proprio quelli di sinistra che in teoria lo combattono: “Per carità, nulla in confronto a quei quattro cialtroni estremisti che vanno a dire cose orribili in giro. Resta comunque il fatto che, ancora una volta, emerge tutta l’ipocrisia di chi si dice tanto attento al rispetto di tutti, ma poi nei fatti lo è solamente nei confronti di una certa parte politica”.