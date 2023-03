Rula Jebreal: "Meloni voleva bombardare i barconi". Ricoperta di insulti

02 marzo 2023 a

Rula Jebreal non poteva perdere l'occasione della tragedia al largo delle coste calabresi per infangare Giorgia Meloni. "Nel 2019 Meloni chiese di bombardare le navi dei soccorsi ai migranti. Ora il suo governo, lascia morire 63 afgani che fuggivano dei Talibani. Tra questi 1 5bambini. L’ideologia criminale del se non vogliono morire non devono partire, produrrà altre stragi", tuona la giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Ma il popolo social la inchioda: "Dove ha letto o ascoltato dire alla Meloni che avrebbe voluto 'bombardare' le navi?", si legge tra i commenti al suo post. "Questa è da interdizione perpetua dal diritto di espressione", scrive un altro, "solo due i tipi di persone pensano in questo modo di parlare: le maligne, provocatrici nate, ciniche spietate, guerrafondaie; e le dementi schizofreniche che vivono nel limbo della loro mente malata". E ancora: "Se fossero naufragati di fronte alla Grecia sarebbe stata colpa di Atene? Gli unici colpevoli sono i trafficanti di esseri umani. Che vi guardate bene dal nominare. Siete complici di questa barbarie".

Insomma, gli utenti non perdonano queste falsità: "Spero che Meloni ti quereli", si augura uno. "Giorgia disse di affondare le navi vuote per evitarne il riutilizzo dopo aver fatto scendere tutti. Hai perso un’altra occasione per tacere, cialtrona", attacca un altro.