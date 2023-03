L'Aria che tira, Sommi fa sbroccare Bonaccini: "Con questi toni non avrebbe perso"

09 marzo 2023 a

"Noi daremo sempre una mano ma non pare anche a voi abbastanza surreale che gli sbarchi avvengano solo nei porti di città governate dal Pd e dal centrosinistra?": Stefano Bonaccini lo ha detto in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Al centro del dibattito la questione immigrazione, con particolare riferimento al naufragio di Cutro, avvenuto lo scorso 26 febbraio al largo delle coste calabresi.

Ospite del talk anche il giornalista Luca Sommi, che si è rivolto al governatore dell'Emilia Romagna dicendo: "Con questi toni non avrebbe perso le primarie del Pd...". Anche se poi ha precisato: "È una battuta". Ma Bonaccini ha subito risposto a tono: "Li ho sempre usati questi toni, dai non scherziamo!". Quasi due settimane fa, infatti, il governatore ha perso lo scontro alle primarie dem con Elly Schlein, che invece è stata incoronata come nuova segretaria del Pd.

"Lei durante la campagna per diventare segretario è stato un po' più ecumenico", ha proseguito allora Sommi. A quel punto è intervenuta la conduttrice, che ha salutato il presidente di Regione dicendo: "Bonaccini buon lavoro, in bocca al lupo, poi mi fa sapere che farà nel Pd, mi manda un messaggino...". E lui ridendo ha chiosato: "Grazie, va bene".