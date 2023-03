L'aria che tira, Senaldi infilza Meli: "Mettiti d'accordo con te stessa!"

14 marzo 2023 a

È scontro a L'Aria Che Tira. Protagonisti di un acceso dibattito andato in onda nella puntata di martedì 14 marzo su La7, Maria Teresa Meli e Pietro Senaldi. Al centro la guerra in Ucraina, con la prima convinta che "il ventre molle è la Germania, è il paese più filoputiniano che esista in Europa. La Schlein è stata molto chiara, Meloni pure, mentre Salvini e Berlusconi se ne stanno facendo una ragione".

Un'osservazione che vede subito la replica spiccata del condirettore di Libero: "Gli amici della Schlein comandano in Germania, grazie a Dio non comanda in Italia". "No - interviene ancora la firma del Corriere della Sera per l'occasione in studio da Myrta Merlino -, gli amici della Schlein sono quelli che hanno costretto Scholz a inviare armi all'Ucraina. Sono i verdi tedeschi, informiamoci prima". Da qui la domanda con cui Senaldi la incalza: "Mettiti d'accordo con te stessa, il ventre molle è l'Italia o la Germania?". "È la Germania, è Scholz l'anello debole" ribadisce la Meli che non è l'unica a cui Senaldi non le manda a dire.

Dopo aver ascoltato la lunga lista di critiche di Furio Colombo a governo e premier, Senaldi tuona: "Giorgia Meloni potrebbe macchiarsi la camicia mentre mangia gli spaghetti o pestare un piede a un giornalista che le sta dietro per intervistarla. Anche queste saranno cose che saranno giudicate imperdonabili. Tutti hanno capito che a Furio Colombo sta antipatica Giorgia Meloni, non c'è niente da fare. Tutti gli uomini hanno le loro antipatie". Da qui l'auspicio: "Confido che col tempo troverà altri punti più bassi del governo Meloni, potrebbe macchiarsi".