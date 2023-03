Otto e Mezzo, Lilli Gruber imbarazza Chiara Braga: "E le correnti?"

15 marzo 2023 a

Lilli Gruber inchioda Chiara Braga. Accade a Otto e Mezzo nella puntata di mercoledì 15 marzo in onda su La7. Qui, tra gli ospiti, c'è anche la deputata del Partito democratico, vicinissima a Elly Schlein. "Nel Pd tante anime, ma con la vittoria di Schlein si apre una fase nuova", diceva solo pochi giorni fa la dem. E così la conduttrice le rivolge una domanda scomoda, su cui la Braga risponde per metà. "Dovete tenere conto delle correnti, come farete?", domanda mentre la Braga la prende alla lontana senza davvero rispondere.

"Queste primarie ci consegnano un grande patrimonio, ossia la fiducia di chi ci ha votato. I 10 mila iscritti dell'ultima settimana dimostrano che non c'è un mondo diviso. Noi vogliamo rispettare l'unità e i principi che ci oppongono alla destra", spiega. Eppure il Partito democratico è in balia delle correnti.

Basta pensare alla sinistra "movimentista" con a capo la stessa Schlein. Poi c'è quella dei dirigenti di primo piano come Goffredo Bettini o Andrea Orlando. Non mancano neppure quei dem che guardano ancora a Nicola Zingaretti e quelli che preferiscono Peppe Provenzano. La guida del Pd da parte della Schlein sarà dunque in salita. Non a caso la segretaria ha già avuto modo di scontrarsi con il dem Roberto Gualtieri sul termovalorizzatore a Roma.