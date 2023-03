Giulia Bongiorno, dramma lungo 5 anni: chi la tormentava

16 marzo 2023 a

a

a

È stato condannato a un anno di reclusione lo stalker di Giulia Bongiorno. Si tratta di un 78enne di origini calabresi, accusato di atti persecutori nei confronti dell'avvocato penalista, senatrice della Lega dal 2018 e ministro per la Pubblica Amministrazione nel governo Conte I. L'uomo avrebbe inviato, proprio all'indirizzo dell'abitazione privata dell'ex ministro, lettere con richieste di fidanzamento.

Bongiorno: "Ora cambia tutto". Autogol-Lamorgese in tribunale: gode Salvini

I fatti, come riporta il Messaggero, risalirebbero all'autunno del 2019, quando la Bongiorno era già senatice. Sarebbero tre le buste inviate all'avvocato, tutte contenenti dei foglietti scritti a mano. "Ci siamo conosciuti a Palermo e poi rivisti due volte a Roma", avrebbe scritto l'uomo. E ancora: "Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una convivenza". Tutti i messaggi sarebbero stati firmati con uno pseudonimo.

"Lunedì scatta la denuncia". Open Arms, scatto matto-Bongiorno: trionfo di Salvini?

Il 78enne sosteneva che i due si fossero conosciuti in Sicilia, ai tempi delle scuole elementari. Stando alla sua versione, i due avrebbero frequentato lo stesso istituto, anche se erano in due classi diverse. Difficile crederci, comunque, vista la differenza di età dei due: lui è nato nel 1945, lei 20 anni dopo. L'uomo, sottoposto a perizia psichiatrica, è stato dichiarato capace di intendere e di volere. Inoltre, pare avesse già dei precedenti per molestie.