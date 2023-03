Federico Rampini, nera profezia sulla Schlein: "Chi è in grave crisi..."

17 marzo 2023 a

Elly Schlein novità della politica italiana? Sì, ma attenzione. Secondo Federico Rampini, anche se la nuova segretaria del Pd viene raccontata con toni entusiastici dalla stampa americana, bisogna comunque essere prudenti. A detta dell'editorialista del Corriere della Sera, infatti, negli Stati Uniti i personaggi che in qualche modo potrebbero aver ispirato la nuova leader dem "sono in grave crisi" o comunque "sono stati bocciati dagli elettori americani".

"Forse il caso più recente, più esemplare, è quello della sindaca di Chicago, Lori Lightfoot - ha spiegato il giornalista -. Al suo esordio era sembrata un personaggio rivoluzionario e dirompente della politica americana, era stata salutata dai media americani come un'antesignana di Schlein. Ma la sua esperienza di amministratrice è stata un vero disastro. Chicago è tornata a essere una città piena di violenza". E infatti poi non è stata rieletta per un secondo mandato.

Situazione simile a San Francisco e Washington, che hanno "sindache donne simboli di politiche molto radicali che guardano prevalentemente ai diritti delle minoranze", ha continuato Rampini. Anche in questi due casi "i risultati sono disastrosi soprattutto per quelle minoranze etniche che le sindache dicono di voler difendere. Perché è nei quartieri abitati da afroamericani e ispanici che tornano a dominare le gang quando si ritirano le forze di polizia".