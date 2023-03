Francesca Pascale insulta Salvini: "Omofobo. Come se un capretto..."

18 marzo 2023 a

a

a

Francesca Pascale ha preso parte alla manifestazione di Milano per i figli arcobaleno e ne ha approfittato per tirare alcune bordate al centrodestra. In particolare a Matteo Salvini, per il quale evidentemente l’ex di Silvio Berlusconi non nutre alcuna simpatia. “Vorrei dire che Paola Turci è mia moglie - ha esordito - ma non è mia moglie, sono unita a lei civilmente. Eppure non mi sento diversa da una coppia eterosessuale”.

"Dovrebbe riflettere". Francesca Pascale al fianco della Schlein: sfregio a Meloni

“Perché non può esserlo, perché non piace a Salvini? Lo definisco omofobo - ha attaccato - definisco omofobi i sovranisti, i partiti che si mettono sotto a braccetto con Orban, razzisti e fuori di testa. Non voglio insultare nessuno, ma hanno seccato con questo odio. Per questo ho fiducia nella figura di Giorgia Meloni. Non ho mai votato Fratelli d’Italia, ma voglio avere fiducia nella donna che è”. E poi ancora: “Per me votare a destra sarebbe come se un capretto votasse per la Pasqua”.

"Destra retrograda e ipocrita". Francesca Pascale, show anti-Meloni dalla Gruber

Inoltre la Pascale ha speco belle parole per la nuova segretaria del Pd: “Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Elly Schlein perché un’alternativa non c’è. Di Elly Schlein penso tutto il bene possibile, mi piace come donna, combattente, mi piace la sua storia. Più che votare il segretario del Pd io mi concentrerei su scegliere la persona giusta, che dice le cose giuste, al momento storico giusto, e in questo caso c'è solo Elly Schlein”.