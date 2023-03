Storace contro i magistrati: "A Salvini 15 anni? Manco il processo!"

29 marzo 2023 a

"Rischia 15 anni di galera, questa cosa dovrebbe essere oggetto di dibattito. Manco il processo ci doveva essere!": Francesco Storace, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato così di Matteo Salvini, finito al centro della polemica per alcune dichiarazioni sul ruolo dell'Europa nella questione immigrazione. Tornando sul processo, il giornalista ha detto: "È stato deciso a maggioranza dai senatori. Non scherziamo su queste cose".

"Quali sono i toni che ha usato Matteo Salvini? - ha proseguito poi Storace -. Lui ha detto una cosa semplice, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per la casa, siamo in Europa e paghiamo il biglietto per l'automobile, quando chiediamo noi aiuto nessuno ci si fila. Ma a che serve quest'Europa? È una parola così in distonia rispetto al sentire comune? Non credo". Il giornalista, però, alla fine ha riconosciuto anche che ora "l'Europa sta cominciando a capire quello che diciamo da anni, che bisogna aiutarli a casa loro, ma questo è un tema grande come una casa".

Di qui una proposta: "La tregua è: ci state a fare la moratoria delle polemiche tra maggioranza e opposizione? Perché io ogni volta sento questo derby che mi dà molto fastidio: da una parte diciamo 'grande successo in Europa', dall'altra dicono 'Meloni è tornata con un pugno di mosche in mano'. Ma non si va da nessuna parte così".