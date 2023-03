Oliviero Toscani insulta Meloni e italiani: "Seg***, ciccioni e tatuati"

31 marzo 2023 a

a

a

Oliviero Toscani non si smentisce. Ospite di Myrta Merlino nella puntata de L'Aria Che Tira in onda venerdì 31 marzo, il fotografo insulta ancora. Destinataria: Giorgia Meloni. "Oggi - esordisce la conduttrice di La7 - abbiamo due facce di donne. Qua c'è la Meloni...". Ma la Merlino non fa in tempo a concludere che Toscani interrompe: "Oh Madonna". "No - replica alquanto perplessa la giornalista -, non ti piace. Ma la Meloni e la Schlein, due facce di donne, non è già una novità commentare due facce di donne che rappresentano due modi di pensare?".

"Non rompete i c**, mi state sul c**": Toscani impazzisce contro "Le Iene"

"Ma novità di cosa? Madonna, smettiamola. Non è che se è una donna allora risolve i problemi, parliamo di superficialità assurde. Non abbiamo inventato nulla". Ma per la conduttrice il collegamento diventa difficile e, spazientita, ricorda che in Italia non c'è mai stato un premier donna. "Invece - cerca di domandare all'ospite - la Schlein è una faccia nuova?".

"Un imbecille con...". Toscani passa agli insulti: odio puro contro Porro

E sulla leader del Partito democratico Toscani cambia toni: "Sono stato uno dei primi a sostenere Elly Schlein, quando nessuno pensava che potesse vincere contro Bonaccini. La conosco da tanti anni, personalmente e umanamente, conosco la sua sensibilità, la sua visione e la sua intelligenza". Ma lo show del fotografo non si conclude qui. Ecco che spara a zero sulla "generazione dei 40/60enni italiani". Il motivo? "Sono una generazione balorda, sono quelli che hanno avuto i nonni fascisti e i padri comunisti, sono delle seghe, cicciottelli e tatuati, fanatici di Vasco Rossi".