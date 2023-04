Luciana Littizzetto-choc: "Senza mutande? 70 euro", la proposta indecente

03 aprile 2023 a

Si parla di OnlyFans, il sito per adulti, a Che Tempo Che Fa. A ironizzare sulle richieste a luci rosse ci pensa Luciana Littizzetto. "Selfie nuda davanti a poster di Peppe Vessicchio - cita ironicamente un esempio - 75 euro. Dormire sul divano in baby doll mentre in tv c’è Bruno Vespa 800 euro". E ancora, nella puntata di domenica 2 aprile su Rai 3: "Fammi vedere come fai il sugo: 50 euro. Sugo senza mutande: 70 euro. Sugo senza mutande e senza reggiseno 90 euro. Pasta in bianco senza niente. 100 euro".

Ma quelle su OnlyFans non sono le uniche battute "senza freni" della comica torinese. Approfittando della presenza di Antonella Clerici, e specialmente delle sue confessioni a Fabio Fazio sulle corna, la Littizzetto ha portato una sorpresa. Un peluche che ritrae un animale. Ma non uno qualsiasi - precisa la comica -, "è l'animale più arrapato del mondo".

Poco prima la Clerici ha spiegato il suo rapporto con il pubblico: "Io racconto in tv tutto, quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa". E al tentativo di Fazio di smorzare la risposta della sua ospite, la conduttrice ha rincarato: "No, no, corna vere".