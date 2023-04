"Assente". Berlusconi ricoverato, il gesto al Senato: paura e commozione

05 aprile 2023 a

Lo scranno vuoto nell'Aula di Palazzo Madama non è passato inosservato durante il voto di fiducia sul decreto Superbonus. Non appena è stato fatto il nome di Silvio Berlusconi seguito dalla parola "assente" nel corso della chiama per la votazione nominale dei senatori è scattato un applauso spontaneo di omaggio e di incoraggiamento al leader di Forza Italia ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Dallo scranno più alto di Palazzo Madama, Ignazio La Russa ha voluto fare gli auguri al Cav a nome di tutti. "Auguri di pronta guarigione a Berlusconi: ti aspettiamo in Senato", ha detto il presidente La Russa. "A nome del Senato e mio personale formulo sinceri e affettuosi auguri di pronta guarigione al senatore e amico Silvio Berlusconi. Ti aspettiamo in aula".

Alla votazione per il decreto Superbonus non ha partecipato neanche Licia Ronzulli, la presidente dei senatori di Forza Italia, che nel primo pomeriggio è entrata dall'ingresso del padiglione D del San Raffaele, senza rilasciare dichiarazioni. A Palazzo Madama c'era invece Francesco Boccia, capogruppo dei senatori Pd che durante il suo intervento in Aula ha rivolto, anche lui, un pensiero al Cav. "Approfitto dell'occasione per augurare una pronta guarigione al senatore Silvio Berlusconi", ha detto Boccia. "Ci associamo agli auguri che riguardano quello che è un nostro collega, oltre che leader politico". "Forza Silvio. Un abbraccio e auguri di pronta guarigione al nostro Presidente", ha scritto invece su facebook il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.