Silvio Berlusconi ricoverato, Travaglio: "Almeno altri 10 anni!"

Marco Travaglio ha commentato le condizioni di Silvio Berlusconi a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella. Sebbene il Cav sia uno dei suoi acerrimi “nemici”, il direttore del Fatto Quotidiano gli augurato di riprendersi al più presto: “Intanto spero di poter commentare le vicende di Berlusconi per almeno altri 10 anni. Gli auguro di tornare quello che era prima”.

L’ex presidente del Consiglio è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele per una sospetta polmonite: oggi non è previsto nessun bollettino medico, con il Cav che passerà la notte in ospedale sotto stretta osservazione. “Mi sono sempre augurato che vivesse a lungo indipendentemente da come la penso - ha aggiunto Travaglio - è chiaro che non siamo più nell’era di Berlusconi, che è finita con il commiato al suo terzo e ultimo governo nel novembre 2011”.

Il direttore del Fatto si è anche lasciato andare a una riflessione politica, al centro proprio Berlusconi: “Fibrillazioni in Forza Italia potrebbero impensierire Giorgia Meloni. Adesso siamo nell’era della leader di Fdi, della quale Berlusconi è una parte non indifferente perché senza Fi il centrodestra non avrebbe la maggioranza parlamentare. Certamente nei primi mesi dell’era Meloni la figura di Berlusconi è stata un elemento abbastanza di destabilizzazione. Mentre la Meloni cercava di mettere insieme un governo, il Cav rilasciava dichiarazioni pro-Putin”.