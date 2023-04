Scanzi, lo sfregio nel giorno del ricovero del Cav: "Non fregano a nessuno"

05 aprile 2023 a

a

a

Andrea Scanzi non perde occasione per criticare Silvio Berlusconi. Anche nel giorno del suo ricovero in terapia intensiva, il giornalista si scaglia contro il leader di Forza Italia. Succede durante la puntata di mercoledì 5 aprile di Otto e Mezzo. Su La7 Lilli Gruber chiede agli ospiti un commento politico sull'ex premier. Eccolo dunque servito.

"Se mi denuncia...". Mentana, frecciata alla Gruber: come chiude il TgLa7

"I medici - esordisce la firma del Fatto Quotidiano - non hanno fatto bollettini per essere certi di quello che si dice. Cosa rappresenti oggi nel centrodestra il Cav? Da tempo Berlusconi conta meno e ne soffre. In ogni caso Berlusconi come tutti noi ha un termine, però ha cambiato la storia della politica e della tv. Con lui i conflitti di interesse non fregano a nessuno". E a Stefano Zurlo che lo contesta, Scanzi rincara la dose: "Per me ha fatto più cose negative che positive".

"Fantozziana, quale domanda evita": Cutro, veleno-Scanzi su Meloni

Sembra essere dello stesso parere Stefano Feltri, che allarga il suo discorso alle conseguenze del Cav sul governo: "Berlusconi è ed è stato un grosso problema per la Meloni. Il governo è iniziato con qualcuno in Forza Italia che ha divulgato gli audio del loro leader sull'amico Putin. Questo per la Meloni è sicuramente un problema".