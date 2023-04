De Benedetti, indiscreto pesantissimo: "Cosa vuole fare per la Schlein"

08 aprile 2023 a

a

a

La sostituzione di Stefano Feltri con Emiliano Fittipaldi potrebbe essere solo l'inizio. Dalle parti di Carlo De Benedetti sembra muoversi qualcosa. Prima il brusco cambio di direttore del suo quotidiano, Domani, poi le voci su Marco Damilano. L'attuale conduttore del programma su Rai 3, Il Cavallo e la torre potrebbe a sua volta sostituire Fittipaldi. Stando a quanto riportato da Affaritaliani la direzione di Fittipaldi sarebbe da considerarsi ad interim in attesa del vero direttore. Il motivo? La manovra dell'ex patron di Repubblica per agganciarsi saldamente a Elly Schlein.

"Demente". Carlo De Benedetti, il video della vergogna: ecco la sinistra | Guarda

D'altronde il suo apprezzamento per la leader del Partito democratico non è più un segreto. "Ci liberi al più presto da questa massa di incompetenti", ha chiesto giorni fa direttamente alla dem. E ancora, descrivendo la Schlein: "La ritengo una persona intelligente, colta, con una passione politica vera". La Schlein a suo dire può vantare "tutte le doti - intellettuali, morali e passionali - per fare bene. Il Paese ha bisogno e voglia di una sinistra identitaria vera".

Stefano Feltri silurato da De Benedetti: clamoroso a "Domani", perché è finita (e chi arriva)

Diverso discorso quando si nomina Giorgia Meloni. "Lei dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese", ha affermando passando agli insulti poi rivolti anche al governo: "Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono. Faccio solo un esempio. Quella figurina del nostro primo ministro".