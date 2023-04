Berlusconi? Noelle "nascosta tra le corsie dell'ospedale", chi è questa donna

09 aprile 2023 a

C'è anche Noelle fuori dal San Raffaele di Milano. Lei, la storica pasionaria di Silvio Berlusconi, ha deciso di omaggiare il suo idolo: Silvio Berlusconi. "Nascosta" dagli sguardi dei cronisti, Noelle da mercoledì è fissa tra le corsie dell'ospedale, con un rosario tra le mani. "Io quando vengo qui prego solo per lui - spiega all'Adnkronos dopo aver preso i voti - Mi sono anche messa a piangere".

La sua preghiera per il leader di Forza Italia che segue da ben 35 anni? "Signore ricordati di tutte le opere che ha fatto, del bene che ha seminato e se qualche male ha fatto, dato che siamo tutti peccatori, dimentica e perdona. E ti prego lasciacelo ancora per un po', perché ha ancora tanto da dare". Noelle pensa però anche agli altri ricoverati: "Prego per tutti gli ammalati, per spirito di fratellanza, ma Silvio è un fratello che conosco da 35 anni".

Per lei il Cav "è una persona che ci ha dato tanto, a cui siamo tanto riconoscenti. È un uomo di una sensibilità, di una dolcezza e di una cordialità incredibili". Eppure Noelle non nasconde una certa preoccupazione: "Reagisce bene, ma è sempre una persona di una certa età, che di croci ne ha portate nella sua vita". Prima di lei un altro sostenitore ha viaggiato per omaggiare il leader azzurro. Si tratta di Marco Macrì. "Sono venuto qui apposta - ha spiegato -, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Anche se è Pasqua lascio la famiglia. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo nord perché come Silvio non c'è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento".