Carlo Cracco, voragine in bilancio: "Quanti milioni ha perso", cifre-choc

Problemi di bilancio per Carlo Cracco: da cinque anni infatti il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, in pieno centro a Milano, risulta essere in rosso. Circostanza che ovviamente crea non pochi problemi allo chef stellato: secondo quanto riferisce Affari Italiani, Cracco avrebbe debiti per diversi milioni di euro.

Nei giorni scorsi sempre a Milano si è infatti tenuta l'assemblea dei soci della Felix srl, società proprietaria del ristorante e interamente controllata dalla Cracco Investimenti di cui lo chef con una stella Michelin è amministratore unico. All'approvazione del bilancio 2022 è risultato un rosso di 409mila euro, di poco inferiore ai 524mila euro del precedente esercizio.

In virtù di queste cifre, in cinque anni di gestione il passivo sarebbe salito a oltre 4,6 milioni di euro a fronte di riserve per 4,8 milioni di euro. Il patrimonio netto, insomma, si è assottigliato a 246mila euro. Tutto ciò nonostante la crescita del fatturato, da 3,3 milioni ai 4,3 milioni del 2022. A pesare, però, la crescita dei costi di produzione, passati da 4 a 4,8 milioni di euro. Infine la Felix risulta avere debiti complessivi pari a 7,3 milioni, 3,1 milioni verso i fornitori e 3,8 verso le banche.