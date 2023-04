Otto e Mezzo, Prodi sbotta con Gruber: “Votato Schlein? Questo…”

12 aprile 2023 a

Non potevano mancare domande su Elly Schlein a Romano Prodi nel corso della sua ospitata a Otto e Mezzo, su La7. Lilli Gruber gli ha chiesto innanzitutto se la ritiene “troppo di sinistra” e a sorpresa l’ex premier ha risposto di no, specificando che “quello si vedrà dalle scelte che compirà”. “È molto meno sbilanciata di quanto non si pensi, almeno per quanto la conosco io, e la conosco abbastanza”, ha aggiunto.

La Gruber gli ha anche chiesto se ha votato la Schlein alle primarie, ma Prodi ha preferito non rispondere: “Non l’ho mai detto. Questa è una trasmissione televisiva e non un confessionale”. Poi il discorso si è spostato sul centro: “Io penso che sia doverosa la conquista di un maggior voto al centro, resa più facile dai litigi di Calenda e Renzi. Il centro rimane senza possibilità di espandersi e quindi la gente ancor più si convince a votare centrosinistra o centrodestra”.

Inoltre Prodi ci ha tenuto a dedicare un pensiero al “nemico” Silvio Berlusconi: “Gli faccio un calorosissimo auguro di guarire e rimettersi come prima, questa è la cosa più importante di tutte. Le differenze tra noi sono sempre state tantissime, altrimenti non avremmo capeggiato due coalizioni in concorrenza. Ma come persona non si può fare a meno di fargli gli auguri”.