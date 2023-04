Elly Schlein, Sansonetti la mette all'angolo: "Ci giochiamo una scommessa"

15 aprile 2023 a

Piero Sansonetti sarà alla direzione de L'Unità, il giornale "comunista" fondato da Antonio Gramsci nel 1924 e chiuso il 3 giugno 2017 che tornerà nelle edicole il prossimo 16 maggio. "Vogliamo ridare identità e orgoglio alla sinistra. Abbiamo scelto uno slogan molto forte: 'Torna l’Unità, torna Gramsci'", annuncia il giornalista in una intervista a Il Corriere della Sera.

La nuova edizione de l'Unità avrà certamente come interlocutore il Partito democratico e la sua segretaria Elly Schlein. "Tutta la redazione, a partire dal sottoscritto, fa il tifo per il Pd. Vogliamo che si riprenda e in questo senso ci giochiamo una scommessa", aggiunge Piero Sansonetti che punta su due temi, "la pace e il garantismo".

Un pacifismo il suo che creerà sicuramente problemi al Pd con la sua linea sull’Ucraina: "Saremo molto critici e speriamo di riuscire a spostare il Pd su posizioni pacifiste", prosegue il direttore. "Certo non ci rivolgiamo al M5S perché se fai il nome di Aldo Capitini (politico e pensatore pacifista, ndr ) Giuseppe Conte pensa sia un giocatore della Fiorentina...". E ancora: "Se si libereranno di Conte, discuteremo volentieri anche con loro. Non dimentico che è stato l’alleato di Salvini, l'uomo dei decreti Sicurezza".

Per quanto riguarda la neosegretaria del Pd Elly Schlein, conclude Sansonetti, "è giovane, brillante. Spero che riusciremo a confrontarci. Deve però tenere in maggior conto la storia. La sinistra non è nata nel 2023".