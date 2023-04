Renzi, bomba politica: "Il migliore è Briatore"

18 aprile 2023 a

a

a

Colpo basso a Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Per Matteo Renzi "chi ha fatto opposizione meglio di tutti in Italia non è Schlein, Conte o il Terzo Polo, è Flavio Briatore". A detta del leader di Italia Viva, ospite di Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 17 aprile su Rete 4, "Briatore, che ha votato destra e che ha detto: avete rotto le scatole di parlare di questioni che non riguardano la vita delle persone". Un discorso che avrebbe fatto solo l'imprenditore "Qui nessuno parla più di tasse. Io ho abbassato le tasse, lei no".

"Nessuno dice niente": il furibondo sfogo di Briatore diventa virale, parole pesanti

Poi Renzi torna sulla polemica che ha visto l'ex alleato, Carlo Calenda, protagonista. Il numero uno di Azione ha scatenato Forza Italia dopo alcune parole pronunciate su Silvio Berlusconi. Parole che lo stesso Renzi definisce "ingenerose". "Non ho mai replicato alle accuse personali che mi ha fatto Calenda, ma sulle frasi su Berlusconi credo che abbia fatto una cosa politicamente miope e umanamente ingenerosa".

Video su questo argomento "Nessuno dice niente". Briatore, la sfuriata in auto

Il motivo è chiaro: "Parlare del post Forza Italia mentre Berlusconi è in terapia intensiva... Berlusconi è Forza Italia, Forza Italia è Berlusconi, questo è un passaggio che bisogna riconoscere".Da qui il suo appello al Cavaliere: "Un grande abbraccio a Berlusconi da avversario politico".