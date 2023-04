Vittorio Feltri: "Autostrade? Stato confusionale, ha ragione Briatore"

10 aprile 2023 a

a

a

Fa parlare lo sfogo social di Flavio Briatore, il manager passato all'attacco nel giorno di Pasqua mentre era imbottigliato nel traffico cronico e spesso insostenibile che caratterizza le autostrade della Liguria, inaccessibili soprattutto nei giorni di festa. Mister Billionaire è passato all'attacco, puntando il dito contro quella che definisce una situazione scandalosa e invitando il governo a fare qualcosa.

E dello sfogo di Briatore se ne parla anche a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, dove nella puntata di lunedì 10 aprile, ospite in collegamento, c'è Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero.

"Io non sono credente. Ma...": Berlusconi malato, la rivelazione di Vittorio Feltri

E Feltri si schiera dalla parte di Briatore: "Diciamo che le nostre autostrade in buona parte funzionano abbastanza bene e sono scorrevoli. Mentre quelle della Liguria sono in ballo da parecchi anni, è da molto tempo che, diciamo così, sono in stato confusionale e non riescono a terminare i lavori", rimarca.

"Non solo - riprende -, quando si scatenano questi periodi di turismo intenso la situazione diventa drammatica. Per cui quello che ha detto Briatore io lo sottoscrivo pienamente: mi auguro che questo governo riesca ad accelerare un po' i lavori che permettano al nostro turismo di avere tutti i vantaggi che l'Italia merita", conclude Vittorio Feltri.