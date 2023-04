Flavio Briatore, furibondo sfogo diventa virale: "Nessuno dice niente"

09 aprile 2023 a

Uno sfogo durissimo su Instagram che sta facendo letteralmente il giro del web. L'imprenditore Flavio Briatore, rimasto imbottigliato sull'autostrada verso Ventimiglia, in Liguria. "Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade", dice Briatore. E ancora: "C'è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre. Questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi".

E proprio in questi giorni alcuni comuni della Liguria per evitare la ressa di auto nelle giornate calde dell'estate stanno studiando un sistema per ingressi contingentati che possano in qualche modo ridurre la pressione dei mezzi sulle località turistiche. Una sorta di ingresso "a tornelli" per evitare che alcune piccole località turistiche si trasformino in teatro di parcheggi selvaggi o in bolge infernali. Per quanto riguarda il traffico intenso sulle stare e autostrade italiane va sottolineato che il meteo previsto sul Nord oggi e domani ha incentivato le partenze. Il bel tempo sarà presente su tutta la Penisola con rare eccezioni che porteranno qualche veloce blitz con piogge e vento. Domani sono dunque previste code da rientro lunghissime. Gli italiani in vacanza (parecchi milioni) torneranno a casa per ricominciare a lavorare.