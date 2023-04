Berlusconi ricoverato, ecco le foto (impressionanti) della sua stanza

27 aprile 2023 a

Silvio Berlusconi si starebbe riprendendo, anche se lentamente, dopo il ricovero del 5 aprile scorso. "Nel corso degli ultimi quattro giorni, le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità da organo", hanno fatto sapere il professor Alberto Zangrillo, medico personale del Cav, e il professor Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia dell'ospedale San Raffaele di Milano.

Lo scorso 17 aprile, inoltre, il leader di Forza Italia è anche uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria. In passato di solito gli è stata riservata una suite all'interno dell'ospedale, la cosiddetta suite presidenziale. Si tratterebbe di un'area di 300 metri quadri, la stanza più lussuosa del San Raffaele, come riportato alcuni anni fa dal sito del Gruppo Ospedaliero San Donato. Non si sa se l'ex premier si trovi lì al momento oppure no.

Nelle foto, risalenti a qualche anno fa, si vedono, oltre al letto, anche dei divani, delle poltrone, un grande tavolo con le sedie attorno e un armadio. In un altro scatto, poi, si vede il bagno spazioso, con doppio lavandino e vasca.