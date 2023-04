Nicola Porro, ecco cosa si compra: intreccio con La7 e Giletti?

27 aprile 2023 a

a

a

Nicola Porro ha deciso di buttarsi anche sui libri. Lo ha fatto rilevando con altri quattro soci la casa editrice Liberilibri. “Da editore e direttore di un giornale online - ha dichiarato ad affaritaliani.it - dopo tanti anni di ‘onorato servizio’ nel mondo dell’informazione, online e cartacea, ho voluto provare a buttarmi sui libri. Ho rilevato la società con l’obiettivo di creare una community e trasformarla in un pilastro contro il pensiero unico e il mainstream culturale”.

"C'è un morto! Lei odia gli uomini! Si vergogni": Nicola Porro brutalizza l'animalista

Per quanto concerne le televisione e i suoi futuri progetti lavorativi, il conduttore di Quarta Repubblica si è riparato dietro un “no comment” alle domande di affaritaliani.it, che però è stato in grado di rivelare un retroscena importante. Ovvero che durante l’intervista telefonica Porro era a pranzo con Urbano Cairo: l’ipotesi più accreditata è che il conduttore sia interessato a un passaggio a La7, dove tra l’altro c’è da colmare il vuoto lasciato da Massimo Giletti.

"Arrivato lui e addio...": Costamagna, la bomba al veleno su Nicola Porro

“Tra l’altro, i due conduttori appaiono anche piuttosto simili tra loro - scrive Lorenzo Goj su affaritaliani.it - capello sbarazzino ma al tempo stesso ordinato, un amore sfrenato per i temi delicati e ‘fare’ da show man. Per ora, considerando i discreti ascolti di Quarta Repubblica, appare difficile un cambio di rete così repentino. Ma si sa, nell’ambiente televisivo tutto è possibile…”.