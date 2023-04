Nicola Porro distrugge l'animalista: "C'è un morto! Lei odia gli uomini! Si vergogni!"

25 aprile 2023 a

a

a

Duro scontro tra Nicola Porro e l'animalista Enrico Rizzi a Quarta Repubblica su Rete 4. Al centro del dibattito la vicenda di Andrea Papi, il giovane ucciso da un'orsa in Trentino. Di fronte alle insistenze dell'attivista, il padrone di casa ha perso la pazienza, lasciandosi andare a un lungo sfogo.

L'orsa JJ4? Senaldi all'attacco: la vera disumanità è trattare un animale come una persona

In un primo momento Rizzi si è detto contrario all'abbattimento dell'animale e poi ha aggiunto: "A me dispiace per il ragazzo, ma evidentemente non ha seguito le regole da rispettare. Se lì ci sono cartelli in cui si dice che c'è presenza di orsi, le persone non devono andarci". Diversa l'opinione di un altro animalista ospite della trasmissione, Franco Zunino, che invece si è detto favorevole alla soppressione dell'orsa: "Fin dall'inizio sostenni che era sbagliato portare quegli orsi dalla Slovenia, ne sono stati importati così tanti da aver sostituito il gene del Trentino con quelli sloveni. Me la prendo con il mondo ambientalista di cui faccio parte, che si è battuto per l'importazione di questi orsi".

"Ecco che fina può fare l'orsa JJ4", il più incredibile dei finali?

Le parole di Zunino hanno fatto infuriare Rizzi, che ha detto: "È imbarazzante. Lei sostiene che gli orsi vadano uccisi? Lei si dovrebbe semplicemente vergognare". A questo punto è intervenuto il conduttore: "No, questo non glielo permetto. Scusi, lei si deve vergognare a non ricordarsi di Andrea, va bene? Lei in questo studio non dice a nessuno che si deve vergognare! Io rispetto anche uno come lei che si dimentica di un essere umano morto. Questo signore ha diritto di parlare. Basta! È morto un ragazzo e lei si permette di dire a questo signore di vergognarsi? Abbia un po' di pietas!". E ancora: "Amano gli animali e odiano gli uomini, questi... Lei odia gli uomini! Avrei apprezzato tutto se lei avesse detto almeno una parola per quel ragazzo morto. Non l'ha detta! Neanche una parola è riuscito a dire!".