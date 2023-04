Berlusconi ricoverato, Ronzulli gela l'inviato di Tagadà: bastano 4 parole

27 aprile 2023 a

a

a

Luca Sappino ha intercettato Licia Ronzulli nei pressi del Senato e le ha rivolto una serie di domande, non solo politiche. L’inviato di Tagadà - la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella - ha chiesto su suggerimento dello studio notizie riguardanti le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. I giorni più difficili sembrano essere alle spalle, ma il leader di Forza Italia è sempre ricoverato al San Raffaele di Milano.

La promessa di Pier Silvio al padre in ospedale: le voci sono clamorose

“Io mi attengo ai bollettini medici - ha dichiarato la Ronzulli - il presidente, come ha detto il professor Zangrillo, sta migliorando sempre di più, quindi il suo miglioramento è costante. Detto questo, ho scelto una via ufficiale e continuo a mantenerla”. Inoltre la Ronzulli ha citato l’evento di Forza Italia che si svolgerà a Milano il 5 e il 6 maggio: in tale circostanza potrebbe esserci un messaggio di Berlusconi, o almeno queste sono le indiscrezioni di stampa circolate nelle scorse settimane.

Berlusconi ricoverato, ecco le foto (impressionanti) della sua stanza | Guarda

Parlando di Pnrr, la Ronzulli ha risposto alla polemica sugli asili nido: “Vorrei sapere che cosa hanno ascoltato ieri in aula, dato che il ministro Fitto non ha assolutamente detto che non saranno finanziati gli asili nido. Lei lo avrà ascoltato perché è un ragazzo attento - ha detto rivolgendosi a Sappino - io non ho sentito che l’obiettivo sugli asili nido non verrà raggiunto”.