Silvio Berlusconi, la promessa di Pier Silvio in ospedale: voci clamorose

Pier Silvio Berlusconi avrebbe promesso al padre di sposare presto Silvia Toffanin. L’indiscrezione arriva da Diva e Donna, secondo cui il numero uno di Mediaset sarebbe pronto al grande passo che suggellerebbe oltre 20 anni di amore con la conduttrice televisiva. Il settimanale ha piazzato in prima pagina la questione, assicurando che Pier Silvio abbia fatto tale promessa al padre mentre era in visita al San Raffaele.

Il leader di Forza Italia è ricoverato dall’inizio di aprile e sta affrontando una leucemia mielomonocitica. “L’ha promesso a papà Silvio”, si legge su Diva e Donna, che ricorda anche come la Toffanin riguardo al matrimonio sia sempre stata chiara. La sua volontà di accettare la proposta di nozze è nota, così come il fatto che non ritiene il matrimonio indispensabile, dato che la sua relazione con Pier Silvio è assolutamente solida: lo dimostra anche il fatto che hanno già messo al mondo due figli.

La presunta promessa del numero uno di Mediaset a papà Silvio potrebbe però presto cambiare le cose. La Toffanin sarebbe ovviamente felicissima di questo, ma nel frattempo continua a concentrarsi sul lavoro, che prosegue a gonfie vele. Verissimo continua infatti a far registrare ottimi risultati in termini di ascolti, sia al sabato che alla domenica pomeriggio.