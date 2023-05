Vauro, fango contro Meloni: "Fantasia sadica e macabra. Al lavoro..."

04 maggio 2023 a

Vauro è stato ospite in studio a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Il vignettista ha ovviamente fatto satira su Giorgia Meloni, prendendola in giro per il video che ha diffuso sui social dopo il Consiglio dei ministri del Primo maggio. “Sai cosa fa la Meloni al lavoro? Lo stile è quello del film ‘Sai cosa faceva Stalin alle donne?’, un po’ hard-soft. Se poi questo video fosse stato in bianco e nero, sarebbe stato da Istituto Luce”.

“Anche perché ha sostituito le domande dei giornalisti”, ha aggiunto Vauro, che non si è fermato qui: “Io però apprezzo una cosa di questo governo: la fantasia, che è molto importante, io ci ho campato. Se non fosse che è una fantasia un po’ sadica, un po’ macabra. Ad esempio il decreto contro i migranti, che peggiora parecchio le condizioni per cui si possono salvare, lo hanno chiamato decreto Cutro, ovvero con il nome del luogo dove c’è stata una terribile strage di migranti. Il decreto del Primo maggio va invece contro il lavoro perché lo precarizza a livelli incredibili, quando il problema sarebbe l’opposto: eppure lo chiamano decreto lavoro”.

A questo punto Vauro si è prodigato in un’ultima sparata: “Io penso che quando aboliranno la festa della Liberazione lo chiameranno decreto 25 aprile. Inoltre ho sentito che si vantano di aver messo in tasca 100 euro ai lavoratori: ma in tasca si mettono le mance, che rispetto c’è dei lavoratori anche nel linguaggio, è sintomatico di una mentalità”.