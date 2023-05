Luigi Di Maio non si trattiene: beccato così con Alessia D'Alessandro

03 maggio 2023 a

Tra Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro la storia prosegue a gonfie vele. Dopo l'addio a Virginia Saba, l'ex ministro sembra aver ritrovato l'amore. Lo confermano le foto che vedono il fu leader del Movimento 5 Stelle insieme alla compagna. I due hanno partecipato, nel ponte primaverile, alle nozze dell’avvocato Gennaro Paipais, presidente dell’Unione giovani penalisti di Napoli. E proprio qui, nelle immagini di Chi, sono stati immortalati mentre si scambiano baci, abbracci e si dedicano a lunghe passeggiate. La coppia ha alloggiato nell’Hotel Vesuvio di Napoli, il grande albergo sul lungomare partenopeo.

Che Di Maio abbia voluto dimenticare la polemica che lo ha visto protagonista? Con la nomina, da parte di Borrell, a rappresentante speciale dell'Ue nel Golfo, le critiche non sono mancate. "Ora - aveva tuonato l'esponente di Forza Italia, Maurizio Gasparri -, dopo aver abbandonato i grillini, aver fondato un nuovo partito dal quale si è subito dimesso dopo aver fallito la rielezione, verrebbe premiato in un ruolo internazionale senza averne alcun merito".

Per Gasparri l'ex ministro "è stato in questi anni al centro di numerose polemiche" e non avrebbe "alcun percorso politico o professionale rilevante". Motivo per cui contro la sua nomina ha deciso di presentare una risoluzione.